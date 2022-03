Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE E IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE E’ TORNATO REGOLARE.

SULLA SS4 SALARIA PROSEGUONO FINO AL 31 MARZO UNA SERIE DI LAVORI PER CONSENTIRE L’INGRESSO DI MEZZI DI CANTIERE NELLA GALLERIA ‘COLLE GIARDINO’. ATTIVO DUNQUE IL DIVIETO DI SORPASSO CON RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA A 40KM/H, NEL TRATTO COMPRESO DAL KM 70 E 470 AL KM 75 E 600, IN FASCIA ORARIA 07:00-20:00.

SULLA SP 277 ASSE ATTREZZATO FROSINONE, SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CHE COLLEGA L’ASSE ALLA STRADA ASI ENNE 4. AL FINE DI AGEVOLARE I LAVORI PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A SECONDA DELLE ESIGENZE DI CANTIERE.

A PALIDORO, FRAZIONE DEL COMUNE DI FIUMICINO, DOMANI, SABATO 12 MARZO, IN ARRIVO LA GIORNATA ECOLOGICA ITINERANTE NELL’AREA DEL PARCHEGGIO SU VIA SAN CARLO. ISTITUITO PERTANTO SULLA STESSA IL DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 16:30 PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral