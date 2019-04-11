Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E LAURENTINA E PONTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA LA MAGLIANA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA SEMPRE VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
INFINE SABATO 13 A ROMA SI SVOLGERA’ LA FORMULA E, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DA OGGI FINO A SABATO TRA LE 6.30 E LE 12 SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN INTERNA CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE GLI SVINCOLI LAURENTINA E VIA DEL MARE. SEMPRE PER LA FORMULA E, E’ CHIUSA DALLE 20.30 DI IERI SERA FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E LA LAURENTINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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