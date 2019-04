Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA PONTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA MAGLIANA E LA LAURENTINA E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURITNA

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

SI RALLENTA SULLA VIA APPIA VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE, SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELL’EUR

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

INFINE SABATO 13 A ROMA SI DISPUTERA’ LA FORMULA E, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DA OGGI FINO A SABATO TRA LE 6.30 E LE 12 SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN INTERNA CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE GLI SVINCOLI LAURENTINA E VIA DEL MARE. SEMPRE PER LA FORMULA E, E’ CHIUSA DALLE 20.30 DI IERI SERA FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E LA LAURENTINA

