Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA L’AURELIA E LA LAURENTINA E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURITNA
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PONTE GALERIA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA VERSO LA CAPITALE TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE, SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR
CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
INFINE SABATO 13 A ROMA SI DISPUTERA’ LA FORMULA E, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DA OGGI FINO A SABATO TRA LE 6.30 E LE 12 SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN INTERNA CHIUSA L’USCITA PONTINA IN DIREZIONE EUR. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE GLI SVINCOLI LAURENTINA E VIA DEL MARE. SEMPRE PER LA FORMULA E, E’ CHIUSA DALLE 20.30 DI IERI SERA FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E LA LAURENTINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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