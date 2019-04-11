Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO
SEMPRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LA CASILINA E LA PONTINA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA L’AURELIA E LA LAURENTINA E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURITNA
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE AL RACCORDO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO DOVE LE CODE PARTONO DA VIA WOLF FERRARI
CODE ANCHE SULLA LAURENTINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E IL RACCORDO
E SULL’ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI VIGNA MURATA, TUTTO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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