Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A CASAL DEL MARMO
SEMPRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LA CASILINA E LA VIA DEL MARE
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA L’AURELIA E LA LAURENTINA E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURITNA
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE AL RACCORDO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO LUNGHE CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO DOVE LE CODE PARTONO DA VIA DI MALAFEDE
CODE ANCHE SULLA LAURENTINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E IL RACCORDO
E SULL’ARDEATINA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI VIGNA MURATA, TUTTO IN DIREZIONE ROMA
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA E’PREVISTO LO SCIOPERO TPL DI 24 ORE, RISPETTATE LE FASCE ORARIE DI GARANZIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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