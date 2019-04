Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’APPIA E LA VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA POROTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE AL RACCORDO

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

PER LA CHIUSURA DELLA COLOMBO DOVUTA ALLA FORMULA E, CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA E’PREVISTO LO SCIOPERO TPL DI 24 ORE, RISPETTATE LE FASCE ORARIE DI GARANZIA

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral