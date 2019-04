Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO RIAPERTI ANCHE GLI SVINCOLI DELLA PONTINA IN DIREZIONE EUR

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA LA COLOMBO E LA VIA DEL MARE

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER LA FORMULA E A ROMA, DALLE 20.30 DI IERI SERA FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE SARA’ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA E’PREVISTO LO SCIOPERO TPL DI 24 ORE, RISPETTATE LE FASCE ORARIE DI GARANZIA

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral