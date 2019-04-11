Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO. IN ESTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIPRISTINATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE A SEGUITO DI UN INCIDENTE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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