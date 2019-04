Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO CON IL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO. IN ESTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO PONTINA-ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA.

CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.

