Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E CENTRALE DEL LATTE; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PONTINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA.
INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEL PRATO DELLA CORTE VERSO FORMELLO.
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.
INFINE CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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