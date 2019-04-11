Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA TARQUINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA TORRIMPIETRA E ROMA OVEST IN DIREZIONE ROMA.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CON CODE TRA VIA CASTAGNETTA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA.
TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA PONTINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.
INFINE CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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