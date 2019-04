Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA TARQUINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA OVEST, CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E LA STESSA ROMA OVEST SIA IN DIREZIONE ROMA CHE IN DIREZIONE TARQUINIA.

INCIDENTE RIMOSSO SULLA PONTINA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE TRA VIA CASTAGNETTA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA.

PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E NOMENTANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

