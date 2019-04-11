Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PRENESTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PONTINA E NOMENTANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO CASILINA-PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO.
SI RALLENTA ANCHE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, DOMANI E SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ NUOVAMENTE CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI PREVISTO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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