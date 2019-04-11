Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.
RICORDIAMO CHE, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA DI FORMULA E, FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA.
INOLTRE, PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO, SUL RACCORDO, DOMANI E SABATO 13 APRILE, IN FASCIA ORARIA 6.30/12.00, SARÀ NUOVAMENTE CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA IN USCITA ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.
ED INFINE, RESTANDO A ROMA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI PREVISTO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE DI ROMA TPL. I DIPENDENTI INCROCERANNO LE BRACCIA DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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