Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PISANA E PESCACCIO;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI VITERBO E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA IL COMUNE DI CELLENO: FINO AL PROSSIMO 24 APRILE ATTIVO DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI MEZZI SANITARI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI; RESTANO ZONE ROSSE ANCHE I COMUNI DI NEROLA, NELLA SABINA, DI CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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