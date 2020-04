Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PISANA E PESCACCIO; NEI PRESSI DELLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE SULL’AURELIA IN DIREZIONE MALAGROTTA;

RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21;

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI VITERBO E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA IL COMUNE DI CELLENO: FINO AL PROSSIMO 24 APRILE ATTIVO DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI MEZZI SANITARI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI; SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS COTRAL; RESTANO ZONE ROSSE ANCHE I COMUNI DI NEROLA, NELLA SABINA, DI CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

