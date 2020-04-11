Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS; AL MOMENTO SONO PRESENTI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI VITERBO E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA IL COMUNE DI CELLENO: FINO AL PROSSIMO 24 APRILE ATTIVO DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI MEZZI SANITARI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI; SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS COTRAL; RESTANO ZONE ROSSE CON LE MEDESIME DISPOSIZIONI ANCHE I COMUNI DI NEROLA, NELLA SABINA, DI CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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