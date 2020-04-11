Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 11 APRILE 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI VITERBO E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA IL COMUNE DI CELLENO: FINO AL PROSSIMO 24 APRILE ATTIVO DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI MEZZI SANITARI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI; SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS COTRAL; RESTANO ZONE ROSSE CON LE MEDESIME DISPOSIZIONI ANCHE I COMUNI DI NEROLA, NELLA SABINA, DI CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA.
RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE, O ALTRE COMPROVATE NECESSITÀ;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA CON I MIGLIORI AUGURI PER UNA SERENA PASQUA
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