Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 10:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI OGGI 11 APRILE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA TRATTA; ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA SOSTITUTIVE MC TRA SAN GIOVANNI E PANTANO, ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE;

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE TURANENSE, IN PROVINCIA DI RIETI, DA DOMANI 12 APRILE AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 28 ED IL KM 39: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km /h NELL’AREA DEI CANTIERI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 11 MAGGIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

