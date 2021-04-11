Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ 11 APRILE 2021 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI OGGI 11 APRILE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA; ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI MC TRA SAN GIOVANNI E PANTANO, ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE;
INFINE, PER GLI EVENTI NELLE CAPITALE
RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA COLOMBO TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE SINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO DELL’EUR
LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESE LE LINEE “S” DI ASTRAL, NON INTERFERISCONO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA, L’ACCESSO AL CENTRO VACCINALE È GARANTITO SEMPRE E COMUNQUE CON PERCORSI DEDICATI CONSULTABILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral