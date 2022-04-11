Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DELl’11 APRILE 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E TRIONFALE
SEMPRE IN ESTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E A24
SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE MA PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, VERSO IL RACCORDO ANULARE
IN ULTERIORE AUMENTO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI
RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA NOMENATANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E DEL RACCORDO ANULARE
ANCHE VIA SALARIA E VIA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE
DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
TERMINATA LA “FORMULA E”, E’ STATA RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
I BUS DELLE LINEE DI ZONA RIPRENDONO IL NATURALE PERCORSO
ANCHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, RIPRENDE IL NORMALE ITINERARIO, TUTTAVIA, RESTA ATTIVA LA CONSUETA DEVIAZIONE PER LAVORI IN VIA FIUMALBO.
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral