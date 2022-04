Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DELl’11 APRILE 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E TRIONFALE

SEMPRE IN ESTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E A24

SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE MA PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, VERSO IL RACCORDO ANULARE

IN ULTERIORE AUMENTO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI

RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA NOMENATANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E DEL RACCORDO ANULARE

ANCHE VIA SALARIA E VIA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE

DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE

E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

TERMINATA LA “FORMULA E”, E’ STATA RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

I BUS DELLE LINEE DI ZONA RIPRENDONO IL NATURALE PERCORSO

ANCHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, RIPRENDE IL NORMALE ITINERARIO, TUTTAVIA, RESTA ATTIVA LA CONSUETA DEVIAZIONE PER LAVORI IN VIA FIUMALBO.

