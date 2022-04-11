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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 12:30

di - 11 Aprile 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE ANCHE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SITUAZIONE ANALOGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO
    PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA
    TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
    CHIUSURE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE FIUMICINO
    DALLE 21.00 DI QUESTA SERA E SINO LLE 06.00 DI VENERDI
    CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE 31, 771 E 780 SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
    SULLA PROVINCIALE 8 BIS OSTIENSE E VIA DEL MARE PROSEGUONO I LAVORI ALLA RETE IDRICA LOCALE.
    FINO AL 9 LUGLIO 2022 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI TRANSITO TRA I KM 23 E 27 CIRCA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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