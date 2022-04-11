Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE ANCHE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO
PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA
TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
CHIUSURE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE FIUMICINO
DALLE 21.00 DI QUESTA SERA E SINO LLE 06.00 DI VENERDI
CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE 31, 771 E 780 SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO
SULLA PROVINCIALE 8 BIS OSTIENSE E VIA DEL MARE PROSEGUONO I LAVORI ALLA RETE IDRICA LOCALE.
FINO AL 9 LUGLIO 2022 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI TRANSITO TRA I KM 23 E 27 CIRCA
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral