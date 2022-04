Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE ANCHE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO

PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA

TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

CHIUSURE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIREZIONE FIUMICINO

DALLE 21.00 DI QUESTA SERA E SINO LLE 06.00 DI VENERDI

CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE 31, 771 E 780 SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO

SULLA PROVINCIALE 8 BIS OSTIENSE E VIA DEL MARE PROSEGUONO I LAVORI ALLA RETE IDRICA LOCALE.

FINO AL 9 LUGLIO 2022 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI TRANSITO TRA I KM 23 E 27 CIRCA

