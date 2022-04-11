Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2022 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
SEMPRE DISAGI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON FILE DALLO SVINCOLO PONTINA
IN CARREGIATA OPPOSTA IN INTERNA
CODE ALTEZZA LABARO E CODE A TRATTI PER TRAFFICO
TRA BUFALOTTA E LA ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SULLA STESSA TANGENZIALE
UN INCIDENTE ALTEZZA STAZIONE TIBURTINA
PROVOCA LUNGHI INCOLONNAMENTI
DALLO SVINCOLO NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA
PER CANTIERI ATTIVI
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
ALTEZZA SPINACETO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA
TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO
NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
SEMPRE VERSO IL RACCORDO
FILE SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA
INFINE ALTRE CODE SULLA COLOMBO
DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE
E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ APPUNTAMENTOI A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral