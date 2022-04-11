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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2022 ore 18:45

di - 11 Aprile 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DELL’11 APRILE 2022 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
    SEMPRE DISAGI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
    IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON FILE DALLO SVINCOLO PONTINA
    IN CARREGIATA OPPOSTA IN INTERNA
    CODE ALTEZZA LABARO E CODE A TRATTI PER TRAFFICO
    TRA BUFALOTTA E LA ROMA TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
    SULLA STESSA TANGENZIALE
    UN INCIDENTE ALTEZZA STAZIONE TIBURTINA
    PROVOCA LUNGHI INCOLONNAMENTI
    DALLO SVINCOLO NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA
    PER CANTIERI ATTIVI
    INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
    ALTEZZA SPINACETO
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA
    TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO
    NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO
    SEMPRE VERSO IL RACCORDO
    FILE SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA
    INFINE ALTRE CODE SULLA COLOMBO
    DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE
    E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ APPUNTAMENTOI A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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