Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 07:30

11 MAGGIO 2019 ORE 07:20

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA HA PROVOCATO LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA VIA DEL PESCACCIO E LA ROMA FIUMICINO.

TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE

PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

INVECE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEA URBANA ROMA CIVITA VITERBO SOPPRESSI ALCUNI TRENI.

