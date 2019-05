Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LA CHIUSURA AL KM 63+500 ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA ESTERNA, SI TRANSITA IN COMPLANARE FINO ALLA ROMA FIUMICINO.

UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA, AL KM 46+800 PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.

PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

INVECE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEA URBANA ROMA CIVITA VITERBO SOPPRESSI ALCUNI TRENI.

