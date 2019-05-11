Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE HA PROVOCATO LA CHIUSURA AL KM 63+500 ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO IN CARREGGIATA ESTERNA, SI TRANSITA IN COMPLANARE FINO ALLA ROMA FIUMICINO.
UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA IN CARREGGIATA INTERNA, AL KM 46+800 PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.
PER IL RESTO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
INVECE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEA URBANA ROMA CIVITA VITERBO SOPPRESSI ALCUNI TRENI.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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