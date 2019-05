Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE DOPO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA E’ STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CASAL LUMBROSO E LA ROMA FIUMICINO.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ECASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral