Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA COLLE DEL SOLE E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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