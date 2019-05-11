Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA PINDARO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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