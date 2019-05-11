Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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