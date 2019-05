Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA 4° EDIZIONE DEL “MIGLIO DI ROMA. FINO ALLE 19:00 CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO NEL TRATTO TRA PIAZZA VENEZIA E PIAZZA DEL POPOLO. DEVIATE INOLTRE ALCUNE LINEE BUS INTERESSATE DALL’EVENTO

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

