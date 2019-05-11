Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA 4° EDIZIONE DEL “MIGLIO DI ROMA. FINO ALLE 19:00 CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO NEL TRATTO TRA PIAZZA VENEZIA E PIAZZA DEL POPOLO. DEVIATE INOLTRE ALCUNE LINEE BUS DELLA ZONA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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