Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.
SULLA COLOMBO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO VERSO OSTIA, TRAFFICO REGOLARE.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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