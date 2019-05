Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 11 MAGGIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI, RESTANDO SULL’APPIA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral