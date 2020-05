Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

COMINCIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

RALLENTAMENTI ANCHE PER MALTEMPO IN INGRESSO A ROMA DA TORRENOVA

RICORDIAMO INOLTRE CHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE

MALTEMPO CHE INTERESSA ANCHE L’ A12 ROMA TARQUINIA E IL TRATTO URBANO DELL’A24. PRESTARE ATTENZIONE

SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA VIA FIORENTINI

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA E L’A24

CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA

INFINE, SCOSSA DI TERREMOTO STAMATTINA NELLA ZONA NORD EST DI ROMA DI MAGNITUDO 3.3, I VIGILI DEL FUOCO COMUNICANO CHE AL MOMENTO NON SONO GIUNTE RICHIESTE DI SOCCORSO O DANNI

