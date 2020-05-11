Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 07:30

di - 11 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

    BUONGIORNO BEN TROVATI
    CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    COMINCIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
    RALLENTAMENTI ANCHE PER MALTEMPO IN INGRESSO A ROMA DA TORRENOVA
    RICORDIAMO INOLTRE CHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
    MALTEMPO CHE INTERESSA ANCHE L’ A12 ROMA TARQUINIA E IL TRATTO URBANO DELL’A24. PRESTARE ATTENZIONE
    SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA VIA FIORENTINI
    SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA E L’A24
    CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA
    INFINE, SCOSSA DI TERREMOTO STAMATTINA NELLA ZONA NORD EST DI ROMA DI MAGNITUDO 3.3, I VIGILI DEL FUOCO COMUNICANO CHE AL MOMENTO NON SONO GIUNTE RICHIESTE DI SOCCORSO O DANNI
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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