Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN TROVATI
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RALLENTAMENTI ANCHE PER MALTEMPO IN INGRESSO A ROMA DA TORRENOVA
RICORDIAMO INOLTRE CHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
MALTEMPO CHE INTERESSA ANCHE L’ A12 ROMA TARQUINIA E IL TRATTO URBANO DELL’A24. PRESTARE ATTENZIONE
SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA VIA FIORENTINI
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA E L’A24
CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA
INFINE, SCOSSA DI TERREMOTO STAMATTINA NELLA ZONA NORD EST DI ROMA DI MAGNITUDO 3.3, I VIGILI DEL FUOCO COMUNICANO CHE AL MOMENTO NON SONO GIUNTE RICHIESTE DI SOCCORSO O DANNI
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral