Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 8.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RALLENTAMENTI ANCHE PER MALTEMPO IN INGRESSO A ROMA DA TORRENOVA
RICORDIAMO INOLTRE CHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
MALTEMPO CHE INTERESSA ANCHE L’ A12 ROMA TARQUINIA E IL TRATTO URBANO DELL’A24. PRESTARE ATTENZIONE
SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA PORTONACCIO
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19
DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA
SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B E B1 TERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA, POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTACHE DALLE 21 ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTA BUS MC2
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral