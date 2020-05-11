Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 09:15

di - 11 Maggio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 9.05 ALESSIO CONTI

    BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA E DI EMERGENZA
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
    IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
    PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E VALMONTONE
    SULLO TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA PORTONACCIO
    LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SULLA PONTINA CI SONO CODE VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA
    CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19
    DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA
    SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
    POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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