Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 9.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA E DI EMERGENZA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E VALMONTONE
SULLO TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE DA PORTONACCIO
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA CI SONO CODE VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA
CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19
DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA
SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral