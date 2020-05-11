Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO ANCORA LUNGHE CODE TRA APPIA E CASILINA.
PRESTARE ATTENZIONE AL MALTEMPO CHE INTERESSA L’ A12 ROMA TARQUINIA E IL TRATTO URBANO DELL’A24
PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA
SEMPRE PER LAVORI DI ANAS
CI SONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE ANCHE SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA
CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIATTIVATE LE LINEE BUS CIMITERIALI C1 E C19
DA SABATO 16 VERRANNO RIATTIVATE ANCHE LE ALTRE LINEE CIMITERIALI NEI FINE SETTIMANA
SEMPRE A ROMA LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral