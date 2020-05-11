Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON I CANTIERI
PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA
SEMPRE PER LAVORI DI ANAS
CI SONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA
CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral