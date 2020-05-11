Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 10:30

di - 11 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

    BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON I CANTIERI
    PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA
    SEMPRE PER LAVORI DI ANAS
    CI SONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    RALLENTAMENTI SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA
    CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
    RICORDIAMO INFINE CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
    IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
    LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
    POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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