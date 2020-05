Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON I CANTIERI

PRESTARE ATTENZIONE AI DUE CANTIERI MOBILI SULL’A1 VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA

SEMPRE PER LAVORI DI ANAS

CI SONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA

CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.

POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2

