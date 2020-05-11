Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE
CI SONO RALLENTAMENTI SULLA A12 ROMA TARQUINIA PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA E TRA CIVITAVECCHIA E SANTASEVERA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE PER LAVORI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CONTINUANO IL LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA NETTUNENSE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI PER SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DEL GENIO CIVILE E LA ZONA INDUSTRIALE DI APRILIA
IN PROVINCIA DI ROMA CI SONO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE PER LAVORI SULLA SP 600 ARIANA TRA MACERE E ARTENA E ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.
POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2
E SEMPRE PER LAVORI NELLA STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA SONO PREVISTE MODIFICHE AGLI ORARI DEI TRENI. IL DETTAGLIO È CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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