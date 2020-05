Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE

SULLA PONTINA UN INCIDENTE A SPINACETO CREA CODE DA CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA TRA SANCESAREO E MONTEPORZIO CATONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RICORDIAMO INOLTRE CHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA L’ENTRATA DI SAN CESAREO E’ CHIUSA PER LAVORI FINO AL 19 MAGGIO. IN ALTERNATIVA, E’ POSSIBILE IMMETTERSI DA MONTEPORZIO CATONE O DA VALMONTONE

CI SONO RALLENTAMENTI SULLA A12 ROMA TARQUINIA PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA E TRA CIVITAVECCHIA E SANTASEVERA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE PER LAVORI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

INIZATI I LAVRI DI ASFALTATURA A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE 312 CASTRENSE CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VALENTANO E CELLERE SENSO UNICO ALTERNATO DA SEMAFORO

IN PROVINCIA DI ROMA CI SONO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE PER LAVORI SULLA SP 600 ARIANA TRA MACERE E ARTENA E ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

LAVORI AL NODO COLOSSEO. LE METRO B, B1 E CT ERMINANO SERVIZIO ALLE ORE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIOLAURENTINA E SAN GIOVANNI MALATESTA.

POI FINO ALLE 23.30 VENGONO SOSTITUITE DA NAVETTE BUS MB E MC2

E SEMPRE PER LAVORI NELLA STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA SONO PREVISTE MODIFICHE AGLI ORARI DEI TRENI. IL DETTAGLIO È CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral