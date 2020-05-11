Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO L’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AI CANTIERI
SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DEL KM 0+000, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ROVIANO. POSSIBILI LIMITAZIONI AL TRAFFICO NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI.
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral