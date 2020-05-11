Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA DLELLA REGIONE.
RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI CANTIERI A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DEL KM 1+600, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ROVIANO, E SULLA SP34 TURANENSE DAL KM 38 AL KM 40, QUI SIAMO IN LOCALITÀ COLLALTO SABINO. IN ENTRAMBI I CASI SI TRATTA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE.
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
PER ORA È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ TORNERANNO PIU’ TARDI.
Servizio fornito da Astral