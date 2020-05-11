Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANDIAMO SULLA NOMENTANA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E PIÙ AVANTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA.
SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DEL KM 1+600 NEL COMUNE DI ROVIANO, E SULLA PROVINCIALE 34 TURANENSE DAL KM 38 AL 4O IN LOCALITÀ COLLALTO SABINA. IN ENTRAMBI I CASI SI TRATTA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL.
ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
CON QUESTO È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral