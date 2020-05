Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA E SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CI SONO CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA, ANCHE IN QUESTO NEI DUE SENSI.

SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SULLA REGIONALE 411 SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DEL KM 1+600 NEL COMUNE DI ROVIANO, E SULLA PROVINCIALE 34 TURANENSE DAL KM 38 AL 40 IN LOCALITÀ COLLALTO SABINA. IN ENTRAMBI I CASI SI TRATTA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL.

ED INFINE RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 19 MAGGIO RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.

