Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA TIBURTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI SALONE E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE DI TIVOLI.
PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA E SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM IPPONIO – COLOSSEO. PERTANTO, DALLE 21:00 LA METRO B SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA E SOSTITUITA DALLA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA DENOMINATA MB. DALLE 21 SOSPESA ANCHE LA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA; IN QUESTO CASO ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO MC2.
CON QUESTO È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral