Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE LATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, CI TROVIAMO TRA APRILIA E CAMPOVERDE.

RIMOSSO, INVECE, L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA VIA DI SALONE E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE DI TIVOLI, PERMANGONO RALLENTAMENTI.

PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM IPPONIO – COLOSSEO. PERTANTO, DALLE 21:00 LA METRO B SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA E SOSTITUITA DALLA NAVETTA BUS DENOMINATA MB. DALLE 21 SOSPESA ANCHE LA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA; IN QUESTO CASO ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO MC2.

