Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE VERSO LATINA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.

QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E GENZANO, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA PISA CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE PISA, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A ROMA AURELIA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.

IN CHIUSURA I CANTIERI

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 19 MAGGIO RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.

