Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 19:45

di - 11 Maggio 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO L’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL5 ROMA PISA RISOLTO IL GUASTO TECNICO A ROMA AURELIA, IL SERVIZIO È DUNQUE TORNATO REGOLARE.
    DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
    RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 19 MAGGIO RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.
    CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL 31 MAGGIO CHIUSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL. IL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI È QUELLO COMPRESO TRA I KM 33+100 E 34+500, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI GALLINARO.
    CON QUESTO È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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