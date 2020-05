Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DELL’11 MAGGIO 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AI CANTIERI

SUL RACCORDO IN PROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS NELLA GALLERIA SELVA CANDIDA. DALLE 21:30 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA PREVISTA, DUNQUE, LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA TRA I KM 4+500 E 8+600 SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM IPPONIO – COLOSSEO. PERTANTO, DALLE 21:00 LA METRO B SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA E SOSTITUITA DALLA NAVETTA BUS DENOMINATA MB. SEMPRE DALLE 21 SOSPESA ANCHE LA METRO C TRA SAN GIOVANNI E MALATESTA; IN QUESTO CASO ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO MC2.

ED INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

